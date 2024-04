Nicușor Bancu, debusolat după eșecul cu FCSB. Anunțul făcut imediat după meci 

FCSB e mult mai aproape de titlu după victoria de duminică seara, scor 2-0 cu Universitatea Craiova, pe Arena Națională. Oltenii mai păstrau șanse fragile la campionat dacă ar câștigat sau dacă ar fi smult măcar o remiză.

Intrat în partea a doua, Nicușor Bancu a explicat cauzele eșecului și a recunoscut că Universitatea Craiova are acum ca obiectiv locul secund în Superliga României.

Formația lui Mihai Rotaru a fost eliminată și din Cupa României. Bancu spune că FCSB a marcat și datorită erorilor oltenilor. La primul gol înscris de Florinel Coman din lovitură liberă, portarul Laurențiu Popescu a gafat impardonabil, iar la a doua reușită a oaspeților, după un corner executat de "Mbappe" de La FCSB, Ștefan Vlădoiu a deviat mingea în proprie poartă.

Nicușor Bancu: "Trebuie să ne revenim și pentru a nu pierde locul 2"

„Este foarte greu să mai avem șanse la titlu. Dacă am fi câștigat ar fi fost altă situație, acum ne vom concentra pe locul doi, este cel mai accesibil. Ne așteptam la mai mult, cred că oboseala după meciul din Cupă s-a simțit. Ne pare rău că am pierdut și Cupa, acum și șansa la campionat. Suntem foarte dezamăgiți, trebuie să ne revenim pentru a nu pierde și locul doi.

În Cupa României probabil am crezut că va fi ușor, dar nu am avut aproape deloc ocazii. Trebuia să punem altă presiune pe echipa adversă. Am venit aici încrezători că putem face o partidă bună, dar nu ne-am ridicat la nivelul așteptărilor.

Sper să nu mai facem cadouri, au dat golurile pe greșelile noastre. Se putea mai mult, ne pare foarte rău, nu știu ce să spun. Am început OK partida, nu și-au creat ocazii imense. Apoi a venit acel gol din lovitură liberă și ne-a pus plumb în picioare. Și dacă făceam egal, șansele la titlu ar fi rămas mici”, a spus Bancu, la televiziunea Prima Sport.