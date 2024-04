Ivaylo Petev a explicat de ce l-a înlocuit la pauză pe Andrei Ivan la FCSB - Universitatea Craiova

Ivaylo Petev: ”Ivan a pierdut prea multe mingi prea ușor!”

Ivaylo Petev consideră că prestația echipei sale nu a fost atât de rea, chiar dacă rezultatul îi este nefavorabil Universității Craiova. Tehnicianul bulgar a transmis că echipa a arătat bine mai ales în cea de-a doua repriză.

Totodată, Petev a explicat de ce l-a înlocuit la pauză pe Andrei Ivan.

”Am pierdut meciul, am făcut două greșeli, am primit două goluri, le-am dat șanse de contraatac. Nu putem fi fericiți cu rezultatul, dar a doua repriză nu a fost atât de rea, dar nu am putut să marcăm.

Nu este ușor să primești două goluri atât de rapid. Am intrat la vestiare cu 0-2, am controlat meciul în a doua repriză, dar nu am reușit să câștigăm.

Pentru calitatea pe care o are Ivan, a pierdut prea multe mingi foarte ușor”, a spus Ivaylo Petev la finalul partidei.

