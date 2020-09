Nici nu a fost numit antrenor la Astra, ca deja si-a facut planul de transferuri! Iordanescu vrea 5 fotbalisti dintr-o lovitura! Ce jucatori ar fi cerut 

Edi Iordanescu (42 de ani) este foarte aproape de a semna cu Astra Giurgiu, formatie pe care a mai antrenat-o in 2017-2018.

Bogdan Andone a fost dat afara de la Astra dupa inceputul foarte prost de sezon. Echipa se afla pe ultimul loc al clasamentului, cu un singur punct, iar conducerea giurgiuveana e foarte aproape sa-l aduca pe Edi Iordanescu.

Iordanescu a antrenat ultima oara la Gaz Metan Medias, si se pare ca antrenorul era in discutii cu giurgiuvenii de mai mult timp. Potrivit celor de la Gazeta Sporturilor, Edi Iordanescu ar dori cinci jucatori pe care sa-i aduca la echipa.

Acestia sunt Mrzljak, Rauta, Puljic, Ionut Larie si Lukas Droppa.

Daca in cazul lui Rauta, Dinamo ar putea fi deschisa unei oferte, aducerea lui Puljic este una grea, avand in vedere ca jucatorul este liderul echipei si o prezenta impunatoare in vestiar.

Mrzljak este unul din preferatii lui Edi Iordanescu, jucatorul a mai evoluat pentru Astra acum doi ani.

Ramane de vazut daca Iordanescu va fi instalat pe banca Astrei. Giurgiuvenii vor avea meci sambata impotriva celor de la Voluntari, de la ora 18. Astra se confrunta cu grave probleme financiare, jucatorii fiind neplatiti de patru luni de zile.