FC Botosani incearca sa "inventeze" un nou golgheter! Echipa lui Croitoru si-a prezentat noul atacant pentru sezonul urmator

Moldovenii cauta sa se intareasca pentru sezonul urmator.

FC Botosani a anuntat achizitia lui Petkovski, fost international U21 al Macedoniei de Nord, a evoluat pana acum doar in tara natala, la Vardar Skopje si Rabotnicki. In ultimul sezon, a fost folosit in 18 partide si a reusit doar doua goluri si doua pase decisive.



La echipa de seniori a lui Vardar Skopje, atacantul a jucat in 48 de meciuri si a marcat 4 goluri in perioada 2015-2018, reusind sa castige de trei ori titlul de campion. Cel mai bun sezon al lui Petkovski a fost 2018/2019, la Rabotnicki, cand a marcat 12 goluri si a oferit 9 pase decisive, bifand una dintre reusite si in preliminariile Europa League.

Petkovski joaca pe aceeasi pozitie, extrema stanga sau atacant, ca Hamidou Keyta, golgheterul lui FC Botosani din sezonul trecut, care a marcat 14 goluri si a parasit clubul moldovean in aceasta vara.