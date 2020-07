Negoita le da sperante fanilor lui Dinamo! Patronul 'cainilor' EXCLUDE posibilitatea retrogradarii: "Nu avem cum sa retrogradam cu acest lot!"

Situatia de la Dinamo este tot mai incerta pe zi ce trece, iar echipa aflata pe loc retrogradabil risca sa nu mai joace niciun meci pana la incheierea playout-ului.

Dinamo a ajuns la 21 de infectati cu coronavirus in cadrul clubului, 18 dintre ei sunt jucatori, motiv pentru care 'cainii' nu ar putea evolua in meciurile ramase din playout, decat daca trimit juniorii in teren.

Ionut Negoita a vorbit despre sansele ca echipa sa sa retrogradeze, excluzand aceasta posibilitate.

"Nu ar trebui sa retrogradeze din punct de vedere fotbalistic. Intr-adevar, au fost ceva probleme cu acea perioada de pauza, perioada de carantina, de stare de urgenta care ne-au scos din ritm.

Avem un lot valoros, nu avem cum sa retrogradam cu acest lot! In conditiile date, nu ar fi normal sa se retrogradeze, ca sunt conditii speciale", a spus Negoita pentru Mediafax.