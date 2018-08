INCA 3 pe LISTA NEAGRA! Becali RUPE LOTUL dupa ratarea Europa League. Mai da afara un jucator. Ce spune de transferul lui Nistor

Becali ia masuri dupa ratarea calificarii in grupele Europa League.

Qaka a fost scos din lot. Nici Jakolis nu mai are viitor la FCSB. Becali s-a gandit sa renunte si la Filip. Chiar daca n-a apucat inca sa debuteze, si Zlatinski e in pericol.

Becali anunta ca Nedelcu va fi reprofilat definitiv fundas central, in timp ce interesul pentru Nistor e de domeniul trecutului.

"Vreau langa Pintilii un mijlocas care sa marcheze. Sa il vedem si pe Zlatinski... Daca nu e ce vreau, aduc altul. La Nistor am renuntat. Nu mai platesc bani pentru fotbalisti in situatia asta. Pleaca si Jakolis. Am vrut sa il dau si pe Filip, dar nu vrea sa plece. Il mai tin aici. Nedelcu o sa joace fundas central de acum. Nu e dupa el. Ii zic sa se conformeze ca asta e postul lui. E bun si il scoate pe Balasa din echipa", a spus Becali.