"N-am mai simtit mainile, picioarele!" Momentul care ii putea INCHEIA CARIERA unui fost jucator de la FCSB: "Doi din trei doctori au spus sa renunt!"

Andrei Prepelita (35 ani) a vorbit despre o perioada nefericita din cariera prin care a trecut.

Directorul sportiv care o pregateste pe FC Arges de la finalul anului trecut a povestit un episod care ar fi putut sa ii incheie cariera.

Totul s-a petrecut sezonul trecut, cand Arges era in Liga 2, dupa o intrare dura a unui jucator. Desi medicii i-au recomandat sa se retraga, Prepelita a ales sa continue pentru a-si duce echipa in prima liga.

"Eu am pus umarul la promovarea echipei intr-o situatie riscanta si, in general, mi-am facut treaba ca jucator la FC Arges. Anul trecut, pe vremea asta, am avut o accidentare care putea fi foarte grava. Am jucat un amical cu echipa a doua a celor de la Craiova.

La o faza fixa, un junior al lor a venit in viteza si mi-a sarit cu genunchiul in cervicala. Am avut probleme. N-am mai simtit mainile, picioarele in acele momente. Cateva minute n-am mai putut sa ma ridic. Am ramas cu dureri foarte mari ale mainilor.

Am facut un RMN, iar doi din trei doctori mi-au spus sa renunt, pentru ca vertebra intrase in nerv si presase foarte tare. Mi-au spus ca la un eventual contact mai tare se poate intampla ceva grav. La momentul ala, am continuat asa. Gandindu-ma in urma, am fost inconstient. Dar tot ce am facut, am facut cu sufletul aici", a spus Prepelita pentru Gazeta Sporturilor.