EXCLUSIV | "M-a scos din cateva meciuri!" Prepelita a dezvaluit cum a incercat Becali sa il FORTEZE sa semneze prelungirea! Ce s-a intamplat

Andrei Prepelita (35 ani) a vorbit despre perioada in care a jucat pentru FCSB.

Fostul mijlocas central a evoluat pentru FCSB in perioada 2011-2015. Prepelita a fost adus liber de contract de la Craiova si a reusit sa castige cinci trofee alaturi de ros-albastri.

Prepelita are trei titluri de campion alaturi de FCSB, castigand si Cupa Romaniei si Supercupa o data.

Actualul antrenor al lui FC Arges a dezvaluit intr-o interventie in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" cum a incercat Gigi Becali sa il forteze sa semneze prelungirea contractului.

"Poate pe finalul contractului sa am neintelegeri cu patronul, eram in ultimele luni de contract, clubul isi dorea prelungirea. Eu consideram ca mi-am facut treaba in acei ani si voiam sa incerc in afara. La un moment dat, domnul Becali m-a scos din cateva meciuri, probabil incercand sa ma forteze sa semnez prelungirea.

Nu s-a intamplat asta, dar a ajuns ulterior la sentimente mai bune si m-a lasat sa joc. Am castigat tripleta in anul ala", a spus Andrei Prepelita la PRO X.

De la FCSB, Prepelita s-a transferat la Ludogorets, in 2015, iar in 2016 a semnat cu Rostov.