"A recunoscut ca Becali face echipa si schimbarile!". Mustata s-a intalnit cu Todoran! Ce i-a transmis antrenorul FCSB-ului

Dinu Tudoran s-a intalnit cu suporterii FCSB-ului, iar informatii despre cum a decurs intalnirea dintre cele doua parti.

Invitat la emisiunea ProSport Live, Gheorghe Mustata a povestit despre ce s-a intamplat la intalnirea dintre antrenorul FCSB si suporterii echipei.

"Am discutat cu domnul Todoran. El are tot respectul nostru. A fost de bun augur aceasta intalnire. Asa au facut si Olaroiu si Regehcampf. Si-a dorit foarte mult sa vorbeasca cu noi, sa ne intrebe daca il sustinem. A fost corect, a spus ce are de facut, a recunoscut anumite lucruri, ca Becali face echipa si schimbarile.

Ne-a spus ca el va mobiliza jucatorii, ii va aseza in teren si, in momentul in care se cere o schimbare, acel jucator trebuie sa intre mai motivat. A fost o discutie pe fata, omul a fost clar si corect”, a spus Gheorghe Mustata, potrivit prosport.ro.