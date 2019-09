Motivul real pentru care Tanase nu a fost titular in derby-ul cu CFR! Totul a plecat de la o decizie luata cu putin timp inainte de startul meciului

Florin Tanase a fost rezerva in derby-ul cu CFR, iar absenta sa din primul "11" a ridicat multe semne de intrebare.

Florin Tanase era in schema tactica a lui Vintila cu o zi inainte de meci si ar fi trebuit sa joace mijlocas stang. Potrivit DigiSport, in ultimul moment s-a decis ca Tanase sa joace ca mijlocas stanga pentru a-i face loc lui Ovidiu Popescu in echipa. Tanase, care a fost si capitan al FCSB, a refuzat aceasta schimbare de pozitionare, motiv pentru care a fost lasat in afara echipei de start.

In cele din urma, Tanase a intrat in meci in minutul 45 cand a fost trimis in teren in locul lui Pintilii care se accidentase.

Tanase a jucat in 16 meciuri pentru FCSB in acest sezon si a reusit 5 goluri si o pasa decisiva.