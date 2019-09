3.000.000 euro si FCSB devine din nou Steaua! Anuntul BOMBA facut de un nume greu din fotbalul romanesc: "Ma bag eu negociator pentru Gigi"

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, spune ca e dispus sa negocieze o impacare intre Gigi Becali si CSA Steaua.

FCSB poate redeveni Steaua. Conditia: Becali sa plateasca 3.000.000 de euro si sa il mandateze pe Dumitru Dragomir drept negociator. Fostul sef al LPF se autopropune.

Dumitru Dragomir: "Ma bag negociator! Gigi sa dea 3 milioane"

Dumitru Dragomir a vorbit intr-o emisiune TV despre o declaratie controversata pe care a facut-o in urma cu mai bine de un deceniu. In urma cu 14 ani, el spunea la OTV in timpul unui dialog aprins cu Becali: "Te-am ajutat sa furi Steaua".

Acum, Dragomir spune ca Becali "nu a furat Steaua" si ca "l-am ajutat sa preia clubul".

"Am exagerat eu atunci, in sensul ca asta cu "furatul" nu se leaga. L-am ajutat sa ia Steaua, nu sa o fure. Binteinteles, l-am plesnit bine, ca atunci era obraznic la TV.

Ma bag eu acum negociator. Gigi Becali platea acum 3 milioane de euro Stelei pentru brand, nume si palmares. Dar are orgoliu, orgoliul asta iti mananca sanatatea, viata. Daca nu il fac eu pe Gigi sa dea 3 milioane sa nu imi ziceti mie Mitica Dragomir", a spus Dragomir la Realitatea TV.