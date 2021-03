Iubita lui Gueye, Laurette, a dezvaluit cum si-a inselat fostul sot! Pentru ce suma ar fi dispusa sa fie infidela

Laurette Antidehou, actuala iubita a lui Magaye Guye, a facut dezvaluiri incendiare din viata ei.

Iubita atacantului de la Dinamo este buna prietena cu Ion Tiriac, iar milionarul roman i-ar fi facut un cadou in valoare de 100.000 de euro. In urma cu cateva zile, partenera fotbalistului care a fost prins dopat cu cocaina a facut dezvaluiri din viata personala.

"Am inselat si spun. De ce sa ma feresc. Am inselat normal, de ce sa fiu ipocrita. Nu mai eram fericita, nu imi mai oferea ce imi doream eu, tentatiile sunt atat de mari… Daca nu te mai simti fericit intr-o relatie si barbatul de langa tine si nu isi mai ofera ce isi doresti tu, fiecare pe drumul lui.

Fostul meu sot e un barbat foarte inteligent. E un barbat foarte inteligent de la care ai ce sa inveti si de la care eu am invatat foarte multe lucruri constructive de viata, am invatat sa fiu un antreprenor, eu am facut cu el un magazin, m-a invatat cum sa fac bani si cum sa am o afacere.

M-a invatat cum sa fiu antreprenoare. Chiar daca am avut multe urcusuri si coborasuri si neintelegeri la un moment dat, a fost unul dintre bar", a spus iubita lui Gueye, potrivit Antena Stars.

Laurette a raspuns si la intrebarea "Pentru cati bani si-ar insela sotul?". Ea a fost casatorita cu omul de afaceri Ciprian Nistor de care a divortat cu scandal in urma cu ceva timp.

"Pentru un milion de euro mi-as insela sotul! Am inselat si am fost inselata. Am iertat cand am fost inselata, dar nu se merita. Sunt o femeie foarte rece si mama zice ca am inima de gheata si ca nu o sa stau cu nici un barbat. Dar asta e pentru ca am trecut prin lucruri rele in relatiile mele cu barbatii", a spus Laurette la Kanal D.

Tweet Dinamo virale Laurette gueye Citeste si: