FCSB si Craiova au incercat sa fure un jucator de la o rivala din Liga 1! "A fost un interes, dar as fi fost rezerva acolo!"

Gaz Metan Medias il are pe unul dintre cei mai doriti jucatori din Liga 1.

Este vorba despre portarul Razvan Plesca, despre care s-au interesat in ultima vreme FCSB si Universitatea Craiova.

Goalkeeper-ul in varsta de 37 de ani a declarat ca oficialii celor de la Gaz Metan au primit oferte pentru el, insa acestea au fost refuzate.

"A fost un interes din partea celor de la Craiova si a celor de la FCSB. Sa nu se inteleaga ca eram in capul listei, probabil ca s-au gandit ca as fi bun. Eu nu am apucat sa discut foarte mult cu noul presedinte al Gazului, Vali Iordanescu. Am vorbit cu Flavius Boroncoi, team managerul. El m-a tinut la curent.

Stiu ca Vali Iordanescu a amanat vreo saptamana sa dea un raspuns Craiovei, iar vineri am fost sunat si mi s-a zis ca ar fi o discutie intre conducerile de la FCSB si Medias. Dar raspunsul a fost negativ (n.r. nu a fost lasat sa plece). Dupa ce a plecat Marius Constantin la Craiova, probabil ca Vali Iordanescu s-a gandit ca fanii nu ar accepta sa plec si eu.

Nu sunt suparat. Nu sunt disperat sa plec. M-am stabilit aici. Am zis ca as fi bucuros sa ajung la unul dintre cele doua cluburi, dar daca nu ma lasa sa plec, ii inteleg. Daca mergeam acolo, tot rezerva eram", a declarat Razvan Plesca, potrivit DigiSport.

FCSB si-a gasit deja portar dupa ce a fost refuzata de Gaz Metan. "Ros-albastrii" l-au transferat pe goalkeeper-ul pus pe liber de Cosmin Contra de la Dinamo, Catalin Straton.

Craiova inca isi cauta portar pentru a-l inlocui pe Mirko Pigliacelli.