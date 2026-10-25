Mijlocașul Olimpiu Moruțan a fost extrem de afectat după înfrângerea suferită pe Arena Națională.

Concluziile lui Olimpiu Moruțan după FCSB - Rapid 4-1

Moruțan spune că a fost o seară proastă pentru el și colegii săi, dar și că acest rezultat nu trebuie să dărâme complet moralul echipei:

"Trebuie să ne ridicăm, să ne scuturăm și să o luăm de la capăt. Este doar un meci, mai avem multe de acum înainte.

Nu înțeleg cum s-a schimbat jocul așa de repede. Trebuie să vedem ce am greșit și să o luăm de la capăt. Suntem o echipă puternică, nu ne doboară acest eșec. Eu cred că ne va întări. Ne așteptam să facem un meci mai bun, să ne luptăm de la egal la egal. Nu ne așteptam să fie atât de rău.

Nu mi-a ieșit jocul așa cum am dorit. A fost o seară mai proastă, dar nu o să mă demoralizeze. Trebuie să ne ridicăm și să mergem mai departe. O să luptăm până la capăt. Suporterii au fost aproape de noi, le mulțumim", a declarat Olimpiu Moruțan, la capătul meciului FCSB - Rapid 4-1.

FCSB urcă pe locul 6

Rapid a deschis scorul prin golul marcat de atacantul Filip Stojilkovic în minutul 11. Dar totul s-a schimbat în repriza secundă. FCSB a întors scorul prin reușitele semnate de Karlo Muhar (min. 58), Aymen Boutoutaou (min. 69 și min. 81) și Joao Paulo (min. 79).

În urma acestui rezultat, FCSB urcă pe locul 6, cu 21 de puncte. Rapid rămâne pe locul 2, cu 27 de puncte, iar Dinamo se poate desprinde acum în fruntea clasamentului. "Câinii" vor întâlni CFR Cluj în deplasare, în această etapă.

FCSB a ajuns la trei victorii consecutive în Liga 1, iar în etapa următoare va avea un nou examen dificil. Elevii lui Laurențiu Reghecampf vor da piept cu Universitatea Cluj, în deplasare. În schimb, Rapid va disputa pe teren propriu, în Giulești, meciul cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc.

La partida disputată pe Arena Națională au asistat 38.353 de spectatori. Această cifră reprezintă un record de asistență pentru sezonul actual din Liga 1.