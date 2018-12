Miriuta o poate scufunda de tot pe Dinamo in weekend: "Nu am o revansa de luat, dar ne luptam pentru salvare". VIDEO

Miriuta o poate scufunda de tot pe Dinamo. Miriuta a fost dat afara de la Dinamo dupa ce a ratat Play Off-ul.

Dinamo e in criza si da peste fostul ei antrenor, Miriuta.



"Am mai spus-o: trecutul e trecut, prezentul e prezent. Noi ne vom lupta pentru salvarea de la retrogradare, nu stiu cu Dinamo ce va fi, nici nu ma mai intereseaza ce-i acolo", spune Miriuta.



Sefii lui Dinamo anunta ca Rednic va ramane chiar daca nu ajunge in Play Off. N-au facut la fel si cu Miriuta, in sezonul trecut.

"N-am intrat in Play Off atunci, mi-am asumat. Ca am fost singurul care si-a asumat, asta-i alta treaba, ca altii nu si-au asumat. Atunci inseamna ca nu Miriuta a fost principalul vinovat. Si eu sunt vinovat, dar mai sunt si altii care sunt vinovati", mai spune Miriuta.