Arădenii ocupă locul 14 în clasamentul din play-out-ul primului eșalon din România cu 18 puncte. După cinci etape disputate, UTA a înregistrat o victorie, un rezultat de egalitate și trei înfrângeri.

Mircea Rednic, declarație în forță despre posibila retrogradare a celor de la UTA Arad: „Nu am mai făcut-o până acum”

În cadrul conferinței de prezentare, Mircea Rednic a precizat că nu a mai retrogradat niciodată până acum și că nu îi este frică de faptul că echipa ar putea să cadă în eșalonul secund.

De asemenea, tehnicianul a precizat că înțelegerea pe care a încheiat-o cu UTA Arad e valabilă până la finele sezonului viitor și că a avut oferte chiar și din străinătate, mult mai bune din punct de vedere financiar.

„Din moment ce am acceptat condițiile voi antrena până în 2024. Nu-mi doresc și nu cred că va fi cazul să jucăm în Liga a 2-a, vreau să fim pozitivi. Nu am nicio clauză, nu am mai retrogradat până acum, de ce să-mi fie teamă? Oferte am avut, chiar financiar foarte bune în străinătate”, a spus Mircea Rednic, citat de Sport Arad.

Ce echipe a mai antrenat Mircea Rednic

Tehnicianul a stat pe banca tehnică a celor de la Rapid București, FC Bacău, Al-Nasr SC, Universitatea Craiova, FC Vaslui, Dinamo București, Alania, Xazar Lankaran, Astra Ploiești, Petrolul Ploiești, Standard Liege, CFR Cluj, KAA Gent, ASCM Poli Iași și Viitorul Constanța.

Cele mai multe apariții le-a bifat la „câinii roșii” în al doilea mandat petrecut la gruparea din Șoseaua Ștefan cel Mare: 53, când a înregistrat o medie de 2.04 puncte pe meci, potrivit statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.