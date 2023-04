În urma rezultatelor nefavorabile, conducerea „Bătrânei Doamne” l-a demis pe Laszlo Balint, care ar mai fi avut contract cu arădenii până la finalul sezonului actual.

Rednic recunoaște prin ce probleme de sănătate a trecut: „Mai aveam să croșetez”

UTA a fost preluată de către Mircea Rednic de pe locul 14. Arădenii nu trec în acest moment prin cea mai bună perioadă, au trei eșecuri, un egal și o singură victorie în play-off-ul Ligii a 2-a.

Rednic a antrenat-o ultima dată pe Dinamo București (perioada octombrie 2021 - decembrie 2021), iar de atunci, s-a aflat într-o pauză, din cauza unor probleme la spate.

În cadrul conferinței de presă de prezentare, tehnicianul a precizat că are proteză la șold și în timpul în care a absentat din lumea fotbalistică s-a ocupat de casă.

„Am avut probleme de sănătate, a trebuit să stau 4-5 luni ca să mă recuperez 100%. Am proteză la șold și mi-a prins bine pauza, am renovat case, mai aveam să croșetez și am zis 'Stop, e momentul să antrenez din nou!'”, a spus Mircea Rednic, citat de Sport Arad.

UTA Arad, în această stagiune

Arădenii se află în acest moment pe locul 14 în clasamentul play-out-ului din Superligă cu 18 puncte. După cinci etape disputate, UTA a înregistrat o victorie, un rezultat de egalitate și trei înfrângeri.