Mihalcea, prima declaratie despre schimbarea ISTORICA din secunda 65! De ce l-a scos din teren pe Valentin Borcea

Valentin Borcea a debutat in Liga 1 cu o zi inainte sa implineaca 18 ani. Pustiul a petrecut doar 65 de secunde in teren contra Clinceniului.

Intrebat cum explica folosirea lui Borcea pentru doar un minut, Mihalcea a spus ca strategia pentru acest meci a fost facuta cu doar un jucator U21 in echipa. Mihalcea spune ca Borcea va avea sanse la prima echipa.

"Am vorbit cu Borcea, va avea ocazia sa joace mai mult in meciurile urmatoare. Bani, la fel, e un copil foarte talentat, bravo lui. Nu riscam nimic cu copiii astia, au puterea si capacitatea necesara sa joace. E o situatie neplacuta, dar situatia noastra e la fel de neplacuta. Am ales varianta asta de sacrificiu. Fac orice ca sa avem rezultate, a fost o gandire tactica. Vom vedea zilele viitoare daca va juca mai mult Borcea, in functie de cum se va pregati, Asta e strategia, cu asta inchei subiectul", a spus Mihalcea la Digisport.