Cristiano Ronaldo a văzut prin ce trece Kvaratskhelia și a reacționat categoric

Kvaratskhelia a publicat pe rețelele social media și o postare în prima zi de la accidentare, la care a primit extrem de multe mesaje de susținere. Și Cristiano Ronaldo și-a arătat îngrijorarea față de fotbalist.

”Cele mai grele bătălii în fotbal sunt cele pe care nimeni nu le vede. Știu acel feeling, Kvara. Nu lăsa însă momentele astea să îți pună frână. Continuă să faci ceea ce faci. Ce e mai bine pentru tine o să urmeze!”, sunt cuvintele lui CR7, care a fost citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.