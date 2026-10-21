Cristiano Ronaldo a văzut prin ce trece Kvaratskhelia și a reacționat categoric

Cristiano Ronaldo a văzut prin ce trece Kvaratskhelia și a reacționat categoric Fotbal extern
SPORT.RO
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140 de milioane de euro este cota lui Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani), potrivit Transfermarkt.

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Khvicha KvaratskheliaCristiano RonaldoCR7
Din articol

Marți seară a avut loc PSG - Barcelona, duel încheiat 4-2 pentru gruparea pariziană, în care Khvicha Kvaratskhelia a suferit o accidentare dură: ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate.

  • Titular, el a fost scos de pe teren de către ”principalul” Luis Enrique în minutul 59 al confruntării cu Barcelona, fiind înlocuit cu Maghnes Akliouche

Cristiano Ronaldo a văzut prin ce trece Kvaratskhelia și a reacționat categoric

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Kvaratskhelia a publicat pe rețelele social media și o postare în prima zi de la accidentare, la care a primit extrem de multe mesaje de susținere. Și Cristiano Ronaldo și-a arătat îngrijorarea față de fotbalist.

”Cele mai grele bătălii în fotbal sunt cele pe care nimeni nu le vede. Știu acel feeling, Kvara. Nu lăsa însă momentele astea să îți pună frână. Continuă să faci ceea ce faci. Ce e mai bine pentru tine o să urmeze!”, sunt cuvintele lui CR7, care a fost citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Ziarul francez L'Équipe scrie că accidentarea lui Kvaratskhelia i-ar putea da planurile peste cap și în ceea ce privește Balonul de Aur. Georgianul ar putea lipsi de la marele eveniment de la Londra, programat luni seară.

PSG a refuzat să ofere un răspuns referitor la posibila absență a lui Kvaratskhelia, în timp ce L'Équipe scrie despre gruzin că este "unul dintre favoriții la câștigarea celui mai prestigios premiu individual, alături de colegii Ousmane Dembélé și Fabian Ruiz".

În sezonul trecut, unul în care PSG a cucerit un nou trofeu Champions League, Kvaratskhelia a contribuit cu 19 goluri și 11 pase decisive în cele 48 de partide jucate.

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