EXCLUSIV | "Pentru noi FCSB inseamna Fotbal Club Steaua Bucuresti!" Ce le-au transmis suporterii celor de la FCSB inainte de meciul cu Chindia

Gheorghe Mustata a vorbit in aceasta dimineata la Pro X despre scandalul cu oficialii FCSB si despre procesul cu cei de la Steaua.

Liderul suporterilor din Peluza Nord a comentat afirmatiile lui Becali privind schimbarea numelui echipei si a vorbit despre sentinta cu privire la sigla. De asemenea, Mustata a dezvaluit si ce mesaj le-au transmis fanii jucatorilor lui Toni Petrea dupa infrangerea din Cupa Romaniei in fata celor de la Dinamo.

In legatura cu cele 4 sigle pe care nu le-au dat celor de la CSA, nu e o sentinta definitiva. Dupa ce se termina acest proces, vom merge sa inregistram sigla cu steluta si A-ul.

Nu ne deranjeaza ce nume vrea Becali sa ii puna echipei. Pentru noi FCSB inseamna Fotbal Club Steaua Bucuresti. Important pentru noi e sa aducem pe tricouri acea sigla.

Referitor la meciul din Cupa, este punctul nostru de vedere, ne-am spus parerea. Acel meci trebuia tratat cu mare seriozitate. Jucatorii aceia nu trebuiau menajati. Pentru ce? Apoi au luat bataie la Medias. Nu meritam sa pierdem acel joc cu Dinamo pentru ca era un meci de rivalitate.

Asta este punctul de vedere al suporterilor. Chiar daca din partea conducerii cineva a iesit pe post si a spus ca nu ia nimeni hotararea, noi ne-am spus punctul de vedere si mergem inainte.

Echipa trebuie sustinuta, nu trebuie sa schimbam atmosfera la echipa. Am vorbit cu Tanase si le-am transmis jucatorilor ca suntem langa echipa, suntem alaturi de Toni Petrea si ii sustinem sa castige campionatul. Daca nu se va intampla asta, atunci nu e in regula.

Daca dupa 6 ani de zile nu castiga titlul, nu va fi rau? Am vorbit cu jucatorii, le-am spus ce isi doresc suporterii la momentul asta. Nu mai accepta absolut nimic, nu se mai accepta sa pierdem campionatul. Nu este o presiune pusa pe jucatori. Isi doresc si ei acelasi lucru, vor sa isi treaca in palmares un campionat. Anul asta, nu amenintam, dar asta ne dorim. Nu se mai poate sa nu castigam campionatul", a spus liderul suporterilor celor de la FCSB la Ora exacta in sport.

Gheorghe Mustata a vorbit si despre relatia cu suporterilor celor de la CSA, comentand si ce s-a mai intamplat in procesul privind palmaresul.

"Nu avem o situatie tensionata cu suporterii de la Peluza SUD, noi am ales Steaua din Liga 1, pentru noi Steaua nu a retrogradat niciodata. Asta este Steaua, continuatoarea sectiei de fotbal a CSA. Inseamna ca noi ducem mai departe fostele performante pe care le-a facut Steaua.

De ce CSA cere palmares pana in 2003? Isi asuma si palmaresul din 1998? Atunci nu era CSA, era Paunescu. De ce vor sa si-l asume si in perioada 1998-2003 si nu doar pana in 1998? Toata lumea vrea sa stie cum a fost transferat echipa la domnul Paunescu.

Domnul Talpan a venit cu o intampinare si a zis ca nu poate pune la dispozitie acele documente pentru ca le putem folosi in dosarul palmaresul.

Pai, daca ne putem folosi de acele documente in dosarul cu palmaresul, de ce nu putem sa le vedem? Scoate-le sa le vedem fiindca o sa le cerem in instanta. O sa insistam pentru ele la proces. Acum s-a dat o amanare pentru ca trebuia platita taxa de timbru de care nu stiam, s-a amanat pana in aprilie", a mai spus Mustata.