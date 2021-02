BREAKING NEWS | Olimpiu Morutan, OUT de la meciul cu Chindia! Ce se intampla cu starul lui Becali de la FCSB

FCSB infrunta Chindia Targoviste in etapa a 24-a a Ligii 1.

Ros-albastrii nu vor putea conta pe Florin Tanase in meciul cu echipa lui Emil Sandoi, capitanul echipei fiind suspendat pe motiv de cumul de cartonase galbene.

In aceasta dimineata, FCSB a primit o noua lovitura. Potrivit ProSport, din echipa lui Toni Petrea va lipsi si Olimpiu Morutan, care s-a accidentat la o sesiune de antrenamente.

Fotbalistul, despre care jurnalistii turci scriu ca este dorit la Galatasaray, a acuzat dureri la glezna, iar staff-ul celor de la FCSB nu vrea sa-l forteze.

Morutan a mai resimtit dureri si la inceputul acestui an, dupa cantonamentul din Turcia, unde a suferit o intindere, lipsind de pe teren pana la finalul lunii ianuarie.

Mijlocasul in varsta de 21 de ani, cotat la 1,3 milioane de euro de site-ul transfermarkt.com, a reusit 4 goluri si 10 assist-uri in cele 20 de partide disputate in acest sezon.

Meciul dintre FCSB si Chindia Targoviste este programat sambata, de la ora 20:00, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.