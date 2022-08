La FCSB au sosit în ultimele zile Bogdan Rusu și David Miculescu, jucători care evoluează în ofensivă, iar bucureștenii au decis în urma acestor mutări să se despartă de Ivan Mamut.

Ivan Mamut își reziliază contractul cu FCSB

Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, la aproximativ două săptămâni după ce și Gigi Becali spunea că intenționează să se despartă de vârful croat.

"Mamut n-o să mai fie, Mamut va pleca. Avem o înţelegere cu el şi vom rezilia contractul. Rămânem cu Rusu, Ianis Stoica, cu David Miculescu, care agreează poziţia de număr 9", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

În vara anului trecut, FCSB făcea un schimb inedit cu Universitatea Craiova. Îl trimitea pe Ionuț Vînă în Bănie, iar la vicecampioana soseau Ivan Mamut și Andrei Burlacu. Ultimul a plecat deja de la bucureșteni.

Mamut a jucat foarte puțin la FCSB, în doar 12 meciuri, marcând un singur gol. Reușita a fost una deosebit de importantă, în play-off-ul sezonului trecut, la meciul cu Universitatea Craiova (1-0).

200.000 de euro este cota de piață a lui Ivan Mamut, conform Transfermarkt

Ce spunea Gigi Becali despre Ivan Mamut

Patronul de la FCSB a explicat în urmă cu două săptămâni de ce a ales să-l transfere pe Ivan Mamut în vara anului trecut, de la Universitatea Craiova, la schimb cu Ionuț Vînă.

"Da, ne trebuie un atacant, spun demult că ne trebuie un atacant. Am avut încredere în Mamut. Când l-am băgat și am văzut că se lovește mingea de el și vin toate echipele pe contraatac.. nu poate să facă nici măcar o preluare pe care eu pot s-o fac, mi-am dat seama că m-am înșelat.

Când l-am luat eu pe Mamut, nu l-am luat că îmi plăcea de el. Eu l-am luat pe Mamut ca să scap de salariul lui Vînă și să-l păcălesc pe Rotaru. El avea salariu foarte mare și am vrut să scap. Gata, de Mamut scap, mai are 6 luni contract", declara Gigi Becali, la Digisport.