Transferat în această vară după experiența din Turcia, extrema a oferit primul interviu din postura de jucător al „Șepcilor Roșii”, direct din cantonamentul echipei din Austria.

Fostul fotbalist al celor de la Sepsi, FCSB și Konyaspor spune că perioada de pregătire îl ajută să se acomodeze cu noii colegi și să recupereze din punct de vedere fizic.

„E un cantonament foarte bun, decurge bine. Am început să mă acomodez și eu cu băieții și e normal ca în cantonament să fie antrenamente mai tari. E clar că mai am de îmbunătățit aspecte pe partea fizică, dar în primul rând mă bucur că am prins acest cantonament, pentru a mă regla, cumva, în zona aceasta”, a declarat Ștefănescu.