Fotbalistul de 28 de ani, perfect sanatos, care era sa-si piarda viata din cauza coronavirusului: "Nu mai puteam sa respir, nu stiam ce-o sa fie cu mine!" Ce spune dupa 8 zile de teroare

Un atacant irlandez a trecut prin momente socante din cauza coronavirusului.

Lee Duffy (28 de ani) a fost infectat cu Covid-19 in urma cu doua saptamani. A ajuns la spital, dupa ce starea i s-a agravat. Duffy nu mai putea sa respire si a fost conectat la aparare. Fotbalistul spune ca s-a temut pentru viata lui. A petrecut 8 zile intr-o lupta dura cu boala. Duffy le transmite tuturor celor care iau coronavirusul in gluma ca boala e cat se poate de serioasa.

"Din fericire, am trecut peste si incep sa ma simt din ce in ce mai bine. Sfatul meu pentru toata lunea e sa nu ia boala asta in gluma, e un lucru foarte serios. Am fost testat pentru Covid-19 acum doua saptamani. Am avut nevoie de oxigen. Nu mai puteam sa respir, eram speriat si nu stiam ce-o sa se intample cu mine", a spus Duffy.

Fost atacant in prima liga din Irlanda, Duffy e acum sub contract cu Newry City, din Irlanda de Nord.