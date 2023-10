Mario Camora, devastat după accidentarea din meciul cu Dinamo: „Sunt la pământ!” Ratează meciurile naționalei

Ardelenii au pierdut un jucător important încă din minutul șapte al meciului. Camora s-a accidentat și a fost înlocuit de Ilie.

Căpitanul lui CFR Cluj a dezvăluit la finalul meciului că este vorba despre o ruptură musculară și că speră să revină cât mai curând pe gazon. Camora ratează astfel meciurile naţionalei cu Belarus (12 octombrie) şi Andorra (15 octombrie), din preliminariile EURO 2024.

Camora ratează meciurile naționalei

„Este o ruptură, sper să îmi revin cât mai repede. Am luat gol foarte ușor, apoi echipa a revenit. În repriza a doua am avut ocazii mari, puteam să câștigăm. Am pierdut două puncte aici.

Nu am intrat bine în joc, am luat acel gol rapid, dar apoi am avut o reacție bună, mai ales după pauză. Trebuia să câștigăm. Am pierdut cu FCSB, cu Rapid, n-am bătut Dinamo, păcat, eram într-un moment bun.

Suntem la 3 puncte de primul loc, se joacă. Mai este mult de jucat, nu e diferență mare, dacă ajungem așa în playoff nici nu contează. Dar noi vrem să câștigăm toate meciurile.

Sunt supărat că pierd și meciurile de la națională, pierd și meciurile CFR-ului, eram într-un moment bun. Sunt la pământ, trebuie să îmi revin psihic”, a spus Mario Camora după meciul Dinamo - CFR Cluj.

Dinamo, care nu a mai câştigat de şase etape, venea după patru înfrângeri consecutive fără gol marcat.

CFR a obţinut un singur punct în cele trei deplasări la Bucureşti, cu FCSB, Rapid şi Dinamo.