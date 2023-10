Venită după patru eșecuri consecutive în campionat, Dinamo a reușit să deschidă scorul după doar 10 minute contra lui CFR Cluj prin Hakim Abdallah, care a marcat primul gol în tricoul bucureștenilor.

Ovidiu Burcă, după meciul cu CFR Cluj: "Ei au crezut că e o plimbare prin parc. La Dinamo așa trebuie să fie!"

CFR Cluj a arătat mai bine după pauză și a reușit să egaleze prin Daniel Birligea, convocat și la naționala României, în minutul 58.

Ovidiu Burcă, antrenorul lui Dinamo, crede că echipa sa este pe drumul cel bun și spune că își dorește să vadă același curaj și în meciurile următoare.

"Cred că ne-am ridiat la nivelul meciului, ținând cont că jucăm cu o echipă grea a campionatului, foarte bine pregătită, cu jucători foarte buni. Azi am făcut un meci bun, am jucat cu personalitate, cu curaj. Am încercat să controlăm meciul cât am putut. În a doua repriză, ei au și shimbat partitura tactică, probabil au crezut că e o plimbare în parc, dar nu a fost așa. Sunt mulțumit până la urmă.

CFR e o echipă foarte puternică fizic. Pe unii îi văzusem la televizor, dar unii chiar m-au impresionat pe viu. Cred că azi am surprins prin curajul avut în abordarea meciului, cu personalitatea cu care am jucat. La Dinamo așa trebuie să fie meciurile, indiferent că jucăm acasă sau în deplasare.

N-am avut aproape niciodată toți jucătorii. Când erau gata, au început să aibă probleme musculare, apoi cartonașe. Ne dorim ca măcar să avem lotul stabil, iar ușor, ușor o să creștem ca echipă.

Am discutat cu Abdallah destul de mult. El e un băiat foarte bun. A avut niște probleme, a fost adaptarea mai grea, dar este un jucător foarte antrenabil, care își dorește foarte mult. Noi suntem într-o situație în care nu putem să ne rezolvăm noi problemele transferând jucători, ci să le rezolvăm noi lor problemele.

Ce trebuie să facem? Foarte multă muncă, disciplină și rigoare. Ne dorim să avem un lot mai stabil ca să putem avea continuitate în primul 11 și în alegerea jucătorilor cei mai în formă. Noi ne dorim un fotbal total. Uneori pornim mai greu, a fost și dinamica cu mulți jucători schimbați, dar ușor, ușor vom arăta din ce în ce mai bine", a spus Ovidiu Burcă.

Dinamo a obținut primul punct după 4 eșecuri consecutiv, dar rămâne pe locul 15, penultimul, cu 9 puncte în 12 etape. În runda următoare, "câinii" vor juca pe terenul lui FC Hermannstadt.