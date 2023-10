Dinamo - CFR Cluj, ora 21:30, LIVE TEXT. Ardelenii, obligați să câștige pentru a ține pasul cu FCSB

CFR Cluj este implicată în lupta pentru titlu și în acest an. Fosta campioană a României, locul trei în sezonul precedent, este pe locul doi în Superligă, la patru puncte distanță de liderul FCSB, care are un meci în plus după victoria de la Botoșani, scor 1-0.

Dinamo București - CFR Cluj, ora 21:30, LIVE TEXT

Cu un succes pe Arena Națională, ardelenii s-ar apropia din nou la un singur punct de FCSB și s-ar menține în lupta pentru titlu.

Dinamo nu trece prin cea mai bună perioadă. Nu a câștigat niciun meci în ultimele cinci etape din campionat și a ajuns pe penultimul loc după 11 runde, cu doar opt puncte.

”Câinii” au cel mai slab atac din campionat, cu doar șapte goluri marcate, și vor avea parte de un test dificil în această etapă, pe teren propriu. Dinamo va primi vizita celor de la CFR Cluj.

Meciul cu CFR Cluj va fi unul special pentru dinamoviști și va începe cu un moment special, în memoria lui Cătălin Hîldan. Pe 5 octombrie s-au implinit 23 de ani de la decesul ”Unicului Căpitan”.

Ovidiu Burcă: ”Trebuie să ne autodepășim”

„Întâlnim mâine una din cele mai bune echipe din Ligă, aflată în formă foarte bună. CFR are jucători experimentați, știe să controleze timpii, momentele de joc, un antrenor experimentat, vom avea prin prisma asta un adversar pentru care va trebui să ne autodepășim ca să îl învingem.

Cred că suntem într-un moment în care să ne întoarcem la lucrurile care ne-au adus în momentul ăsta. Dacă am realizat ceva, am realizat prin stare de spirit extraordinară, prin autodepășire alături de jucători la fiecare antrenament, meci, trebuie să ne întoarcem la lucrurile astea. La o organizare foarte bună, rigoare, intensitate, așa cum vă spuneam, trebuie să ne autodepășim cu toții”, a spus Ovidiu Burcă.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de 54 de ori în principala competiţie internă, de 20 de ori s-au impus bucureştenii, de 25 de ori au câştigat clujenii, iar alte nouă partide s-au terminat la egalitate.