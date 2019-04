Mangia la FCSB? Anuntul facut de italian despre revenirea pe banca unei echipe! Ce le-a spus italienilor dupa demiterea de la Craiova

Devis Mangia a fost demis de la Craiova si a devenit o tinta pentru Gigi Becali. Patronul FCSB a aruncat o fumigena si a anuntat ca l-ar vrea pe Gica Hagi, dar Telekom Sport scrie ca adevarata tinta este Mangia.

Devis Mangia i-a adus Craiovei primul trofeu dupa mai bine de doua decenii de asteptare, dar rezultatele din Play Off-ul acestei editii de campionat i-au semnat condamnarea. Italianul a fost demis in urma cu o saptamana si inlocuit cu Corneliu Papura, pana acum antrenor al formatiei secunde.

Potrivit Telekom Sport, Mangia a devenit o tinta pentru Gigi Becali, patronul FCSB luandu-l in calcul pe italian pentru banca echipei sale. Becali e nemultumit de jocul prestat de FCSB cu Teja pe banca si crede ca actualul antrenor al formatiei ros-albastre nu are parte de respectul jucatorilor.

Mangia: "Vreau sa ma odihnesc cateva luni! Apoi nu exclud nicio varianta"



Devis Mangia a vorbit in presa italiana dupa revenirea in tara natala. Antrenorul a declarat ca deocamdata vrea sa se relaxeze si sa petreaca putin timp alaturi de familie. Mangia a spus ca va analiza la vara ofertele primite.

"Despartirea de Craiova a fost o decizie de comun acord. M-am simtit foarte bine acolo, dar am considerat ca in acel moment este cea mai buna decizie pentru toata lumea. Am lasat echipa pe locul 3 si intr-o situatie buna din punct de vedere financiar. Anul trecut am terminat pe podium pentru prima data in mai bine de doua decenii si am castigat Cupa dupa 25 de ani", a spus Mangia.

"Ma voi odihni cateva luni, apoi vom vedea. Nu exclud nicio oferta, vom vedea ce oportunitati se vor ivi", a mai spus italianul.