"Mai bine mureai la operatie!" Acuzatii SOCANTE dupa meciul Iasului! Ce i-ar fi strigat Andrei Cristea arbitrului Petrescu si care e prima reactie a antrenorului de la Iasi!

Radu Petrescu, operat in trecut pe creier, ar fi fost tinta unui abuz verbal josnic din partea antrenorului de la Iasi, Andrei Cristea.

Jurnalistul Digisport Decebal Radulescu sustine ca in raportul de arbitraj al lui Petrescu ar fi detalii despre mesaje ireale pe care Cristea le-ar fi strigat din tribuna la jocul cu Voluntari.

"O sa va povestesc ce-am aflat eu ca sa afla in raportul de arbitraj al lui Petrescu, cel care a fluierat la Iasi cu Voluntari. Cristea a fost in tribuna. Am auzit ceva si, daca e asa, traim intr-o lume mizerabila. Ii rog public pe Vassaras sau pe arbitrul Petrescu sa ne citeasca si noua din raport... Am auzit ca Cristea i-a strigat de nenumarate ori: 'mai bine mureai la operatie' sau 'mai bine ramaneai paralizat'.

Mi se pare de o josnicie tebila. Daca s-a intamplat asa, trebuie facut ceva. Am informatii ca e trecut in raport lucrul asta. Comportamentul si modul asta de a incerca sa-ti faci dreptate e infiorator. Daca Andrei Cristea a facut asta, e grav. E infiorator daca lucrurile stau cum am aflat eu", a spus Radulescu la Digisport.

Antrenorul Iasului n-a putut fi contactat pentru a intra in direct, dar le-a transmis un sms producatorilor postului in care a negat categoric scenariul prezentat de Radulescu.