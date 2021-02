Cristea, CRIZA DE NERVI la debutul in Liga 1! Putea sa-si RUPA piciorul din cauza furiei, dupa ce a vrut sa rupa tot pe margine! Ce a facut

Andrei Cristea are doua infrangeri in cele doua meciuri oficiale in care a stat pe banca lui Poli Iasi.

Dupa 0-3 in Cupa cu Petrolul, Cristea a luat 3 si la debutul in Liga 1! Poli a pierdut cu 3-2 pe teren propriu in fata Astrei si continua chinul din acest sezon.



Cristea a vazut finalul jocului din tribune. S-a enervat pe margine si a fost eliminat de arbitrul Florin Andrei cu 15 minute inainte de ultimul fluier al partidei. Cristea a facut criza de nervi pe margine. A lovit intr-o lada frigorifica, apoi intr-o bluza de trening cazuta la pamant.