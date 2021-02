Marian Rada, pus antrenor principal la Iasi! Va fi, de fapt, secundul lui Cristea

Schimbare in staff-ul lui Poli Iasi cu o zi inaintea meciului cu FC Voluntari.

Mugur Cornateanu, principal in acte la Poli si pe vremea in care Daniel Pancu era numarul 1 pe banca, si-a dorit despartirea de club. In locul sau a fost numit Marian Rada (61 de ani), anunta gsp.ro. Fostul antrenor de la Rapid il va ajuta insa pe Andrei Cristea in pregatirea echipei aflate acum pe ultimul loc in Liga 1. La fel ca si Pancu, Andrei Cristea nu are licenta PRO si nu poate fi incadrat in documente ca antrenor principal.



Poli Iasi are 16 puncte in 23 de meciuri. Obiectivul echipei e salvarea de la retrogradare, desi Pancu anunta la inceputul sezonului ca se va lupta pentru pozitiile de playoff.