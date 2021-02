"Macar aveti medic?" Reactie HALUCINANTA a unui fotbalist inainte sa vina in Romania! Problemele care impiedica transferurile din strainatate

Seful departamentului de scouting de la Voluntari a vorbit despre situatia cluburilor din Romania.

Oficialul ilfovenilor a vorbit despre dificultatile pe care echipele din Romania le au in a atrage jucatori din strainatate.

Gabriel Glavan a declarat ca principala problema ar fi bugetele mici pe care cluburile din Liga 1 le au, dar si modul in care fotbalul din Romania este perceput in ultimii ani.

Ca exemplu, oficialul lui Voluntari a povestit un episod care il are protagonist pe Laidouni, din 2018, cand a fost adus in Liga 1.

"La momentul actual, in Romania nu prea poti sa iei ce jucatori vrei. In primul rand, nu ai buget de transferuri. Daca un jucator din liga a treia din Franta, cum a fost cazul lui Aissa Laidouni, are acelasi salariu pe care i-l ofer eu la Voluntari, cu ce pot eu sa-l atrag sa vina in Romania? Singurul mod prin care pot sa il conving sa vina aici e sa-i spun ca i se ofera noi oportunitati.

Laidouni nici nu voia sa vina, ne intreba daca avem medic la echipa. Nu e neaparat imaginea fotbalului romanesc, ci a societatii din Romania. Asta tine si de el, poate nu era un baiat atat de informat la momentul respectiv, avea 21 de ani si era la echipa a doua a lui Angers", a spus Glavan pentru Gazeta Sporturilor.

Laidouni a jucat 56 de meciuri pentru Voluntari, avand si 5 goluri reusite. Mijlocasul a fost vandut pentru 600 000 de euro la Ferencvaros in vara lui 2020.