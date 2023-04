"M-am simțit ca la baschet, cădeau imediat". Ce i-a nemulțumit pe cei de la Sepsi după înfrângerea cu CFR Cluj

Campioana, care venea după trei egaluri, a fost condusă după golul marcat de Andres Dumitrescu (minutul 28), pe contraatac. Daniel Bîrligea (minutul 44) a restabilit egalitatea în finalul primei reprize, iar Ciprian Deac (minutul 53) a marcat golul victoriei, după pauză. CFR Cluj a avut o bară, prin Bîrligea (minutul 30).

Sepsi OSK a jucat în inferioritate numerică în ultima jumătate de oră, după ce Branislav Ninaj a primit al doilea cartonaş galben (minutul 62).

CFR Cluj e neînvinsă de nouă etape, în care are cinci victorii şi patru egaluri. Sepsi OSK are doar o victorie în ultimele şapte etape, un egal şi cinci eşecuri.

Nemulțumiri din partea celor de la Sepsi OSK despre arbitraj



La finalul partidei, Roland Niczuly a declarat că a fost deranjat de maniera de arbitraj a centralului Iulian Călin.

"E frustrant pentru că ne-am propus mai mult. Din păcate, am început meciul prost, contrar jocului am marcat, dar în a doua repriză am luat și acel cartonaș roșu și nu am mai reușit să le punem probleme. Nu suntem supărați (n.r.- pe Ninaj că a luat cartonaș roșu), suntem o echipă, fiecare putem avea o zi mai proastă.

M-am simțit ca la baschet, când îi atingeam, cădeau imediat pe jos. În a doua repriză, cred că nu am jucat mai mult de 20 de minute efectiv. Scuffet stă două minute la o degajare, iar mie, după ce am dat gol, arbitrul mi-a zis în prima repriză că-mi dă galben dacă mai trag de timp, dacă mă mai duc după minge.

Ne doream să plecăm cu punct sau cu puncte de aici. Ne motivează fiecare meci cu CFR-ul. Obiectivul nostru e accederea în finala Cupei și ne dorim acea revanșă. Ne dorim să facem punct sau puncte cu CFR pentru că tot se vehiculează că suntem echipa CFR-ului și vrem să demonstrăm pe teren că nu e așa", a spus portarul lui Sepsi OSK.