Lovitură pentru revelația sezonului din prima ligă! A anunțat în vestiar că părăsește echipa 

Nou-promovata se află pe locul al treilea în clasamentul Superligii României după primele patru etape, iar startul este unul cum nu se poate mai bun pentru sibieni, în contextul în care au reușit să promoveze în sezonul trecut. În ciuda startului perfect, problemele financiare „macină” echipa, care ajunge la trei luni de restanțe salariale către fotbaliști la finalul lunii august.

După remiza cu FC Botoșani, scor 1-1, din a treia etapă, Dani Coman, președintele echipei, a avut un discurs-manifest la adresa autorităților locale, din cauza lipsei de implicare. Acum, fostul portar a luat o măsură drastică și a decis să plece de la echipă.

Dani Coman pleacă de la Hermannstadt

Dani Coman (43 ani) le-ar fi promis jucătorilor că va rezolva problemele financiare de la echipă, însă a eșuat în îndeplinirea promisiunii. Astfel, a decis să plece și a informat deja vestiarul de decizia pe care a luat-o. Chiar el a confirmat plecarea, spunând că are nevoie de liniște în perioada următoare.

„Vreau să mă liniștesc. Îmi e greu. Am participat la construirea acestei echipe și acum am nevoie de timp să mă liniștesc”, a spus Dani Coman pentru gsp.ro.

Discursul-manifest al lui Dani Coman după remiza cu FC Botoșani

„Eu sunt mândru de jucători, antrenori și obiectivul realizat, acela de a promova această echipă. Am crezut că după promovare se vor schimba lucrurile în bine. Din păcate, nu s-a schimbat absolut nimic. Sunt aceleași probleme care erau înainte. Mă întreb în fiecare zi de ce se mai construiește stadionul la Sibiu. Pentru ce? Dacă această echipă nu are pic de sprijin, nu există pic de interes de la nimeni din Sibiu, exceptând pe doamna Daniela Cîmpean, care ne-a ajutat cât a putut. N-avem sprijin din partea nimănui! De ce la alte echipe, Buzău, Pitești, Iași, Cluj, se pot finanța echipele de către primării și la Sibiu nu? Dacă nu se vrea ca această echipă să facă performanță, să ne spună și nouă și să ne luăm bagajele și să plecăm, eu, jucătorii și antrenorii.

Am ajuns în situația în care mi-e rușine să intru în vestiar. Am venit aici să mă ocup de fotbal, cu Radu Neguț, cu Măldărășanu. Avem jucători cu mare caracter, n-au comentat niciodată, indiferent unde ne-am antrenat. Am ajuns să le spunem ce? Că așteptăm banii din drepturile TV și le dăm? Să aștept în fiecare săptămână că se va întâmpla ceva la clubul ăsta? Dacă nimeni nu vrea să vorbească aici și să supere pe cineva, eu vreau să-i supăr pe toți. Toți oamenii de afaceri din Sibiu, autoritățile din Sibiu, pe toți.

Nu e echipa lui Dani Coman. Eu am venit aici și am promovat echipa. E echipa sibienilor, nu a mea. Da, iau în calcul serios să plec de la Hermannstadt. Îmi doresc să fac performanță. Pentru asta am nevoie de jucători, antrenori, toată lumea să fie fericită și să fie plătită. Ultimul salariu l-au încasat în luna aprilie. Gândiți-vă cum vin jucătorii la antrenament. Dacă toată săptămâna stai și te gândești că ai apartament neplătit, că ai rate, nu poți să te motivezi și să joci. Dar băieții au făcut-o exemplar de fiecare dată. Acum ne bazăm doar pe Ștefan Băcilă și Claudiu Rotaru. Cât să mai poată și oamenii ăști? Ștefan Băcilă plătește singur de 6 luni. Nu mai poate, vă spun eu. Ajutați această echipă pentru că merită. Dacă nu, dărâmați una din tribune, faceți un tablou cu echipa asta, puneți-l pe Măldărășanu deasupra tuturor și bucurați-vă că ați promovat, că mai mult nu se poate realiza.

Păcat că s-a realizat o mare performanță, cu un buget limitat, mult mai mic decât al contracandidatelor. Am ajuns în situația să ne fie rușine să intrăm în vestiar. Am venit cu tot sufletul aici, m-am atașat de oraș, de oameni, mi-am făcut prieteni foarte mulți în Sibiu și, sincer vă spun, mi-ar părea rău să se termine. Eu sper să înțeleagă lumea că fără sprijin financiar nu putem realiza absolut nimic”, a spus Dani Coman.