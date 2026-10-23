Cele două echipe își dau întâlnire în main event-ul rundei cu numărul 13 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va avea loc pe Arena Națională sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.

Ultimul duel dintre FCSB și Rapid datează din 21 decembrie 2025, în returul sezonului regulat al stagiunii precedente, când gruparea roș-albastră, pregătită atunci de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, s-a impus cu 2-1.

E gata! Gigi Becali i-a decis viitorul: ce urmează la FCSB

La Rapid - FCSB, conform fanatik, Gigi Becali vrea să-i dea o ultimă șansă lui Arnold Garita, fotbalistul cotat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate și adus în vara de la SZ Juniors sub formă de împrumut.

Becali ar fi nemulțumit de maniera în care Garita s-a prezentat până acum și ar fi gata să nu se mai bazeze pe serviciile sale dacă nu performează în derbiul cu Rapid, în care va fi titular.

Atacantul camerunez are șapte apariții în campionat până acum, la FCSB (un gol și un assist), iar în Cupa României are un meci

Garita a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Hapoel Beer Sheva, Al Faisaly, FC Argeș, Bourg-en-Bresse, Charleroi, FC Villefranche, US Boulogne, USL Dunkerque, Bristol City, Plymouth și Chateauroux.

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