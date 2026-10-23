Cele două echipe își dau întâlnire în main event-ul rundei cu numărul 13 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va avea loc pe Arena Națională sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.
Ultimul duel dintre FCSB și Rapid datează din 21 decembrie 2025, în returul sezonului regulat al stagiunii precedente, când gruparea roș-albastră, pregătită atunci de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, s-a impus cu 2-1.
E gata! Gigi Becali i-a decis viitorul: ce urmează la FCSB
La Rapid - FCSB, conform fanatik, Gigi Becali vrea să-i dea o ultimă șansă lui Arnold Garita, fotbalistul cotat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate și adus în vara de la SZ Juniors sub formă de împrumut.
Becali ar fi nemulțumit de maniera în care Garita s-a prezentat până acum și ar fi gata să nu se mai bazeze pe serviciile sale dacă nu performează în derbiul cu Rapid, în care va fi titular.
- Atacantul camerunez are șapte apariții în campionat până acum, la FCSB (un gol și un assist), iar în Cupa României are un meci
Garita a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Hapoel Beer Sheva, Al Faisaly, FC Argeș, Bourg-en-Bresse, Charleroi, FC Villefranche, US Boulogne, USL Dunkerque, Bristol City, Plymouth și Chateauroux.