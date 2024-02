Pentru FCSB a marcat Alhassan (55). În minutul 58, Louis Munteanu a marcat pentru Farul, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid după o lungă consultare a VAR. Farul a egalat în minutul 90+5, prin Larie, care a transformat o lovitură de la 11 metri acordată în urma consultării VAR.

Louis Munteanu, furios după FCSB - Farul 1-1. "Îi tremura calculatorul!"

Louis Munteanu s-a declarat revoltat după decizia din camera VAR, în urma căreia golul său a fost anulat pentru ofsaid.

”Acesta e fotbalul. Suntem multumiţi cu acest egal. Următorul meci este cu Dinamo şi trebuie să-l câştigăm. Am trăit intens meciul. Cred că domnului de la VAR îi tremura calculatorul când trăgea linia (n.r. la anularea golului Farului). Eram sigur 100% că o să dea offside. Aşa am simţit eu. Nu ştiu dacă are cineva ceva cu noi.

Am început bine acest an, aceste trei meciuri şi trebuie să câştigăm următoarele meciuri. Trebuie să fim obligatoriu în play-off. Acesta este obiectivul nostru”, a declarat Munteanu, potrivit Orange Sport.

La meci au asistat 17.305 spectatori.

FCSB e neînvinsă de şase etape, în care are patru victorii şi două egaluri.

Farul a ajuns la şapte etape fără înfrângere, având patru victorii şi trei egaluri.

În tur, FCSB s-a impus cu 1-0.