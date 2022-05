Liviu Ciobotariu, mulțumit de egalul cu Farul Constanța: "Trebuie să avem același comportament"

Farul Constanța a deschis scorul după autogolul lui Denis Ciobotariu, în minutul 33, însă ilfovenii au egalat cu 15 minute înainte de final, prin Droppa, după o greșeală a lui Aioani.

După acest meci, FC Voluntari a rămas pe locul patru, la două puncte în fața celor de la Farul Constanța. Echipa lui Liviu Ciobotariu joacă returul semifinalei Cupei României, cu FC Argeș. În tur, ilfovenii s-au impus cu 2-0.

"Am întâlnit o echipă care pasează foarte bine, ne-a surprins foarte mult cu pase între linii, au calitate și ne-au pus în dificultate. În a doua repriză am fost mai organizați în defensivă, am controlat oarecum jocul atunci, merităm acest rezultat.

Îmi felicit jucătorii. E un rezultat care ne menține în lupta de a rămâne pe locul patru. Plus că e un rezultat care ne dă moral pentru jocul de miercuri, din Cupă, când ne dorim să mergem în finală, dar trebuie să avem atitudine, să avem același comportament ca astăzi, la Farul", a declarat Liviu Ciobotariu la DigiSport.

Experiența, atuul principal al ilfovenilor

"În tot acest parcurs am avut avantajul experienței, am jucători cu mare experiență, care ajută echipa, Tamas, Armaș, Nemec, Droppa. De obicei nu comentez arbitrajul, eram destul de departe de fază, nu mi s-a părut penalty, dar arbitrul decide.

Și noi putem să reclamăm un penalty în prima repriză. Dar a fost un rezultat bun, un joc bărbătesc, așa cum trebuie să fie la fotbal. De aceea nu am riscat nimic, am scos mijlocașii centrali să nu cumva să rateze Cupa, pentru că aveau galben.

De aceea i-am și schimbat, la mijloc trebuie să ai travaliu, trebuie să fii agresiv și când întâlnești o echipă ca Farul, cu jucători tehnici, poți să mai faci un fault de cartonaș galben", a explicat Ciobotariu.