Cele două echipe s-au duelat pe „Cluj-Arena” în etapa cu numărul șase din play-out-ul Superligii. După ce „șepcile roșii” au condus cu 2-1, FC Voluntari a revenit pe final, grație inspirației lui Daniel Florea, și a plecat cu toate cele trei puncte din Ardeal.

Liviu Ciobotariu jubilează, în urma victoriei de la Cluj: „De la agonie la extaz!”

Liviu Ciobotariu, antrenorul oaspeților, a vorbit după meci și a evidențiat, în ciuda rezultatului, că e supărat pe câțiva jucători. Chiar și așa, tehnicianul a remarcat finalul nebun de pe „Cluj-Arena” și a lăudat adversarii.

„O victorie foarte importantă pentru noi, ceea ce înseamnă poziția din clasament și moralul echipei. Am trecut de la extaz la agonie, de la agonie la extaz. A fost un joc spectaculos, au fost momente decisive în joc. Sunt supărat pe jucători pentru că am primit două goluri în superioritate numerică.

Un meci bun și îi felicit pe băieți, de la 1-2 să revenim la 3-2. A mai fost un moment extrem de important în acest joc, dacă Thiam marca la 2-1, nu cred că mai puteam să revenim, cu toate că am controlat jocul. Am avut superioritate numerică încă din primele minute și era clar că noi am dominat și ne-am creat situații de a marca.

Am întâlnit un 'U' Cluj foarte bine organizat, ne-a fost greu să le desfacem apărarea, au stat foarte bine. Am avut momente de inspirație și aici mă refer în special la Florea, care a marcat două goluri.

O victorie foarte importantă pentru noi, nu cred că 'U' Cluj a pierdut un meci pe teren propriu aici la Cluj. Este o echipă foarte puternică, foarte grea. Chiar și în 10 oameni ne-a pus foarte multe probleme”, a spus Liviu Ciobotariu.

'U' Cluj - FC Voluntari 2-3

„Șepcile roșii” au jucat în inferioritate numerică încă din minutul 17, după ce Florin Ilie a văzut cartonașul roșu. În minutul 18, Sigurjonsson a deschis scorul, dar 'U' Cluj a întors soarta partidei imediat după. Martin Remacle (minutul 23) și Mamadou Thiam (minutul 41) au dus scorul la 2-1.

Pe finalul reprizei secunde, FC Voluntari a dat lovitura. Daniel Florea a înscris în doar cinci minute două goluri (minutul 87, respectiv minutul 90+2) și a adus toate cele trei puncte la formația dirijată de Liviu Ciobotariu.