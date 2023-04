„E prea mult! N-ai cum să nu vezi cartonaș roșu!” Liviu Ciobotariu a răbufnit după remiza cu Petrolul: „Mi se pare fantastic. Eu ce fac?!” 

Ilfovenii sunt neînvinși de mai bine de două luni, însă rămân extrem de aproape de zona de baraj pentru retrogradare. FC Voluntari a ajuns la a treia remiză consecutivă și are doar două puncte peste ocupanta primului loc de baraj, Chindia.

Echipa lui Liviu Ciobotariu a condus de două ori în duelul de pe teren propriu, însă „lupii galbeni” au egalat de fiecare dată la scurt timp după golurile marcate de ilfoveni. Lopes a deschis scorul, dar Grozav a egalat dintr-un penalty obținut ușor de Irobiso, care a fost contestat de oficialii ilfoveni.

Oficialii lui FC Voluntari au cerut eliminarea lui Irobiso la jumătatea primei reprize, după o intrare criminală la Igor Armaș, care a fost scos de pe teren în urma intervenției. Sigurjonsson a dus gazdele din nou în avantaj, în minutul 82, cu un șut superb de la distanță, dar oaspeții au egalat prin Doua, reușita fiindu-i validată cu VAR, după ce inițial fusese anulată de Costreie.

Liviu Ciobotariu, nervos pe arbitrajul de la FC Voluntari - Petrolul

Antrenorul gazdelor a vorbit despre arbitrajul din această seară, arătându-se extrem de nemulțumit de prestația „centralului”, dar și de deciziile luate din camera VAR.

„A fost un joc spectaculos, ambele echipe sau angrenat la efort, am întâlnit o echipă foarte bună, cu un antrenor de perspectivă. Din păcate, acest joc a avut multe evenimente în care actorul principal a fost arbitrul. Nu am vorbit niciodată despre arbitraj, nu vreau să o fac, dar acum mi se pare totuși prea mult.

Am stat în birou, am revăzut fazele derulate pe parcursul jocului. Din punctul meu de vedere, nu a prins o zi foarte bună. Nu ai cum să nu vezi cartonaș roșu la Irobiso, care același scoate penalty, nu cred că a fost, dar ei știu mai bine. La faza golului doi, am stat și m-am uitat, nu...mi se pare ceva fantastic. Cum să spui că nu a fost ofsaid? Cum să nu fie jucătorii pe traiectoria mingii când Irobiso se ferește? Mihai Popa nu a văzut mingea, nu e normal să aștepți?

Consider că am făcut un joc bun, îmi felicit jucătorii, greu să îi motivezi după asemenea evenimente, care atârnă greu. Doar eu știu la pauză ce discurs am avut pentru a-i putea motiva, am întâlnit un adversar bun, ne-au pus în dificultate, am încercat să marcăm, am reușit să marcăm două goluri, după care...ce să mai vorbesc despre fotbal?

Frustrare. Cine a jucat fotbal simte imediat arbitrajul, nu e normal ce a făcut el, am fost lângă arbitru, nu l-a împins, a pus mâna pe el, dar dacă în regulament scrie că ești eliminat sau iei cartonaș galben dacă pui mâna pe arbitru e o decizie corectă. Dar în spiritul echilibrului nu poți să îi dai al doilea galben.

Armaș accidentat, Nemec acum probabil va fi suspendat nu știu câte etape. Va fi foarte greu, știam că va fi o luptă dură, dar ar fi bine să arbitreze cu aceeași balanță pentru toată lumea. Au fost greșeli de arbitraj, în ideea în care ai VAR, dacă ai VAR? Nu vezi că îi rupe piciorul lui Igor? Că îl calcă pe tendon? Nu îl mai am până la final, eu ce fac? Cu Armaș ce fac, la Nemec e eroarea lui, dar ce fac? Același care nu a văzut roșu scoate penalty, păi? Vrem să participăm la competiții, dar cum? Balanța se înclină mai mult spre adversarii cu care jucăm, ceea ce nu e normal. La Craiova am primit două goluri pe două presupuse faulturi, iar s-a înclinat balanța”, a declarat Liviu Ciobotariu la finalul meciului.