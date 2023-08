Cele două cluburi s-au confrunta în etapa a patra din Superliga României. Sepsi OSK a smuls un rezulta de egalitate, după ce a fost condusă timp de 80 de minute pe propria arenă din Sfântu Gheorghe.

Liviu Ciobotariu, cu gândul la preliminariile Conference League după ce a smuls un egal cu Oțelul: „Am putea invoca multe”

După meci, antrenorul covăsnenilor, Liviu Ciobotariu, a precizat că echipa sa nu a evoluat atât de bine și că din această seară va începe să analizeze jocul lui Aktobe, echipa pe care o va întâlni Sepsi în dublă manșă în al treilea tur preliminar Conference League.

„Sunt alte cauze, dar nu avem nicio scuză pentru jocul slab. Am putea invoca multe. Am spus înainte de joc, toți sunt titulari. Unii au jucat mai mult, dar ceilalți ar fi trebuit să arate că merită să îmbrace tricoul acestei echipei. Am putea să mai spunem că acum trei zile am avut un rezultat euforic.

Poate ne-am gândit și la celălalt joc. Aceste lucruri nu ar trebui să existe. Este un punct pe care îl punem în clasament. Importat e să ne revenim fizic. Se întâmplă. Și eu am făcut greșeli la rândul meu. Cine nu joacă, nu greșește. E o greșeală pe care ar fi trebuit să n-o facă (n.r. Ninaj la golul Oțelului).

Noi nu avem al patrulea fundaș central. Responsabil sunt eu. Vom avea o discuție cu jucătorii. Nu pot să dau vina pe un anume jucător. (n.r. despre meciul cu Aktobe) Va fi un joc destul de greu. Nu am apucat să-i analizez. Am văzut niște imagini în fugă. Din seara asta voi începe analiza.

Știu ce jucători au. Aș fi foarte mulțumit dacă am reuși să ne calificăm”, a spus Liviu Ciobotariu, după meci.

Sepsi OSK - Oțelul Galați 1-1

Gaitan i-a pasat lui Alexandru Pop în minutul patru, care a reușit să îl învingă pe Niczuly fără nicio problemă și să deschidă scorul încă din primele minute ale partidei din a patra etapă a Superligii.

După 81 de minute, Sepsi a reușit să restabilească egalitatea și să obțină un punct important în campionat. Safranko a reluat în poarta lui Relu Stoian cu un șut din întoarcere.