Liviu Ciobotariu anunță o discuție finală cu conducerea lui FC Voluntari. Ce solicită pentru a rămâne la echipă

FC Voluntari a avut un sezon excelent. A reușit să se califice în finala Cupei României, iar acum este aproape de încheierea campionatului pe locul 4. Totuși, Ciobotariu nu a avut o discuție clară despre viitorul său cu conducerea clubului.

Liviu Ciobotariu anunță o discuție finală cu conducerea lui FC Voluntari

Antrenorul a anunțat că va avea o discuție finală cu Bogdan Bălănescu, marți, în care urmează să stabilească dacă va continua sau nu la FC Voluntari. Liviu Ciobotariu cere ca jucătorii importanți care ajung la final de contract să rămână la echipă, dar și alte întăriri. Ilfovenii l-au pierdut deja pe Ion Gheorghe, transferat gratis de Sepsi.

"Eu am făcut programul pentru ceea ce înseamnă sezonul următor, reunirea lotului, stagiul de pregătire. Nu am semnat contractul încă, marți o să am o discuție finală cu domnul Bălănescu, am discutat, am vorbit despre contract, dar am zis să terminăm campionatul și imediat după joc, a doua zi, voi veni la stadion să finalizăm.



Îmi doresc ca marea majoritate a jucătorilor să rămână, să se intre în discuții cu cei care nu sunt semnați. După care, sunt și alte lucruri, să vedem ce jucători vom transfera, la cine vom renunța. Sezonul acesta ne obligă pentru următorul sezon și e foarte clar că îmi doresc mai multe lucruri", a spus Ciobotariu, înaintea meciului cu FC Argeș, programat luni, de la ora 20:30.

Liviu Ciobotariu a preluat-o pe FC Voluntari în mai 2021, iar în acest sezon a obținut calificarea în play-off, dar și accederea în finala Cupei României. Cu o rundă înainte de finalul sezonului, ilfovenii ocupă locul 4, cu 32 de puncte, la egalitate cu Farul.

Ioan Ovidiu Sabău a criticat decizia luată de FC Voluntari

Ioan Ovidiu Sabău consideră că oficialii lui FC Voluntari au dat dovadă de amatorism prin faptul că nu au discutat mai rapid cu Liviu Ciobotariu despre prelungirea înțelegerii, mai ales că antrenorul a avut rezultate excelente la formația ilfoveană în acest sezon.

"Este o greşeală că nici măcar nu i s-a propus prelungirea lui Ciobotariu. El, dacă era să i se propună, spunea la interviuri că se negociază.

Amatorism total! Ai un om care îţi califică echipa în play-off, ţi-o duce în finala Cupei României, iar tu... nu vreau să acuz pe nimeni, dar nu ştiu dacă e corect ce se întâmplă cu Ciobotariu", a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit Prima Sport.