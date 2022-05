Liviu Ciobotariu anunță că e gata să semneze cu FC Voluntari: "E doar o formalitate! Jucătorii trebuie să primească bonusuri"

Cu contractul scadent în iunie, Ciobotariu va avea o discuție cu directorul general Bogdan Bălănescu, marți, în care ar urma să semneze prelungirea contractului. Antrenorul spune că lucrurile sunt aproape puse la punct și se așteaptă să rămână la FC Voluntari.

Liviu Ciobotariu anunță că e gata să semneze cu FC Voluntari

FC Voluntari a avut un sezon grozav sub comanda lui Liviu Ciobotariu - locul 4 în Liga 1 și calificarea în finala Cupei României, iar jucătorii și antrenorii își așteaptă acum bonusurile.

"Noi am venit pregătiți atât mental, cât și fizic. Am venit să câștigăm acest joc, chiar dacă ne era de ajuns și un punct. A fost un sezon foarte greu pentru noi, sunt bucuros că am reușit să terminăm pe locul 4, îmi felicit jucătorii și vreau să le transmit că sunt mândru de ei și de realizarea pe care am avut-o în acest sezon. Dacă stau bine să mă gândesc, anul trecut, în această perioadă, ne pregăteam de baraj pentru a fi sau a nu fi în prima ligă, cu Dunărea Călărași. Iată că acum am terminat pe locul 4. A fost un sezon greu, cu multă încărcătură, dar ne-am autodepășit și e meritul întregului grup.

Jucătorii au fost foarte concentrați, n-am avut nicio emoție că se vor gândi la vacanță. Erau conștienți că era momentul potrivit să terminăm pe locul 4, așa că a ieșit foarte bine. În mod normal, da, trebuie să primească bonusuri. Cei care au în contract bonusuri pentru formanță vor primi bonusuri. Același lucru îl am și eu în contract, deci așteptăm.

Mâine o să mă văd cu domnul Bălănescu și vom discuta. Am discutat, am vorbit, le-am transmis și jucătorilor că, în mare parte, lucrurile sunt în regulă. Am anunțat și programul pentru sezonul următor, deci mai este doar o formalitate. Suntem obligați acum să ne gândim la cel puțin ce am realizat în acest sezon. Trebuie să rămânem realiști, a fost un sezon greu, iar în următorul, dacă nu suntem atenți, este posibil să nu accedem iar în play-off", a spus Ciobotariu.