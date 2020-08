Anuntul OFICIAL facut de LPF! Ce solutie au gasit oficialii Ligii pentru a rezolva problema banilor pentru teste

LPF vrea sa faca un parteneriat cu o clinica privata din Romania, astefel incat cluburile din Liga 1 sa plateasca mai putini bani pe testele Covid-19.

Justin Stefan, secretarul general LPF sustine ca cea mai buna varianta pentru plata testelor cluburilor este sa existe un parteneriat bine pus la punct cu o clinica privata din Romania. Astfel, costurile se vor reduce cu aproximativ 1 milion de euro.

"Cel putin, la nivel teoretic, exista studii foarte clare care demonstreza ca nu poti sa iei virusul cu ocazia jocurilor de fotbal sau ocazia antrenamentelor sportive. Ceea ce inseamna ca pentru a evita aparitia cazurilor trebuie sa respecti intru totul masurile de igiena prescrise din protocoalele medicale. Asteptam ordinul sa vedem daca se limiteaza la o singura testare. Cei testati pozitiv merg pe partea de izolare, cei testati negativ isi continua activitatea. In legatura cu meciul Iasi - Chindia, daca nu intervine nicio modificare la ordin in cursul zilei de astazi sau maine, este foarte posibil ca acea partida sa fie amanata.

Din cate am inteles, ramane acel calendar de testare la doua saptamani. Nu stiu sincer ce se va intampla la Liga a 2-a si la Liga a3-a. Chiar nu e treaba mea, ma gandesc la cluburile de acolo. Am prieteni la nivelul Ligii a 2-a si nu stiu de unde vor gasi resurse financiare, sa se testeze chiar si din doua in doua saptamani. Asta inseamna un cost mediu de 12-13.000 de lei. Cautam un parteneriat pentru Liga 1. Suntem in discutii avansate cu o clinica importanta din Romania. Nu am avut probleme la testele realizate acolo de catre anumite cluburi din Liga 1. Poate ca o testare din 7 in 7 zile ar fi fost mai oportuna. Reprezentantii zonei de sanatate au decis ca testarea din 14 in 14 zile este suficienta, nu cluburile.

Vrem sa facem un parteneriat cu o clinica privata. Am oferit un pachet combinat, in sensul in care sa suportam o parte din costurile testelor, iar cealalta parte sa fie publicitate. S-ar reduce foarte mult costurile pe fiecare echipa astfel. Undeva la aproape un milion de euro se vor reduce costurile pentru fiecare echipa", a declarat Justin Stefan la DigiSport.