"Liga 1, tunata artificial!" Mihai Mironica, despre sezonul regulat al Ligii 1: "Playoff-ul si playout-ul vor fi mai interesante ca niciodata"

S-a incheiat sezonul regulat cu confirmarea triumviratului care a pus stapanire pe fotbalul nostru in ultimii ani, CFR, FCSB, Craiova.

Ni s-a demonstrat din nou ca Sepsi si Botosani sunt cele mai profesioniste cluburi din afara celor 3 mari. Si am asistat la miracolul Academica, o echipa care aduce in play-off o localitate cu 7.000 de suflete.

Am trait o resuscitare ca-n filme, cea a lui FC Arges, am vazut ca Hagi ne invata cum sa renastem ca natiune fotbalistica in timp ce echipa lui aluneca in zona retrogradabila si asistam in continuare la agonia lui Dinamo, acolo unde nu se stie daca acum antrenorul trebuie sa salveze echipa sau echipa pe antrenor.

Se agita spiritele, lumea freamata pentru ca playoff-ul si playout-ul vor fi mai interesante ca niciodata. Ce conteaza ca acest rosu in obrajii palizi ai fotbalului nostru s-a obtinut printr-o nedreptate, taierea punctelor muncite pe arsita sau crivat? Pe cine mai intereseaza in Romania acest concept desuet, "dreptatea"? Ce conteaza ca altii pretuiesc dreptatea mai mult decat "interesantul" nedrept, fals?

Iata, cel mai vizionat campionat din lume, Premier League, isi cam stie de cateva saptamani bune viitoarea campioana Manchester City si viitoarea retrogradata Sheffield United. Si nu se face nimic acolo pentru a cosmetiza lupta pentru titlu si pentru evitarea retrogradarii. Pentru ca in Anglia inca este pretuita dreptatea autentica, fie ea si monotona, si nu interesantul artificial, fals.

Daca, printr-un accident stelar, Messi si Ronaldinho ar fi ajuns sa joace impreuna pentru o echipa din Romania si nu pentru Barcelona, si acea echipa, normal, ar fi dominat zdrobitor Liga 1, oficialii fotbalului nostru ar fi gasit solutia: Messi sa joace numai cu dreptul, iar Ronaldinho numai cu stangul. Pentru a fi interesant.