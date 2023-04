Lewandowski îl vrea pe Leo Messi la FC Barcelona! Declarația care-i face fericiți pe fanii catalanilor

Cotat în prezent la 45 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, starul a câștigat în decembrie trofeul mult râvnit la națională: Cupa Mondială, după ce Argentina a învins-o pe Franța în finala CM2022.

Robert Lewandowski, atacantul adus de FC Barcelona la un an după ce Messi s-a despărțit de catalani, a vorbit despre starul argentinian și a evidențiat faptul că speră să se întoarcă la echipa la care a făcut furori și să evolueze împreună!

„Messi aparține Barcelonei. Ar fi increidibil să-l văd înapoi aici. Știm că locul său e Barca. Nu știu dacă se va întâmpla, dar sper ca începând cu sezonul următor, Messi să evolueze aici și să jucăm împreună”, a spus Lewandowski pentru Mundo Deportivo, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Robert Lewandowski: “Messi belongs to Barcelona, it’d be incredible to see him back here. We know his place is Barça”, says via @mundodeportivo ???????? #FCB

“I don’t know what’s gonna happen but I hope that next season Messi can play here and we can be together”. pic.twitter.com/HZeC7CyHTI