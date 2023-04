Explicațiile lui David Alaba pentru votul la gala FIFA The Best 2022. De ce a fost ales Lionel Messi 

Unul dintre voturi a stârnit însă indignare în rândul madrilenilor, care nu au trimis niciun reprezentant la gală. David Alaba, căpitanul Austriei, a fost criticat dur de fanii Realului după publicarea listelor cu voturile, când fanii au aflat că pe primul loc în preferințele sale a fost pus Lionel Messi și nu Karim Benzema, coechipierul său, pe care l-a pus pe locul al doilea.

La aproape două luni de la ceremonie, David Alaba a vorbit despre situația de atunci, explicând motivul pentru care argentinianul a fost alegerea acestuia.

"Nu sunt singurul care a făcut această alegere, suntem o echipă și fiecare poate vota pentru cel mai bun, iar la final există un rezultat, iar acesta a fost rezultatul. Cred că știați deja asta, dar vă mai explic dacă este necesar", a povestit austriacul, potrivit Marca.

Declarația lui Leo Messi pentru presa din Argentina



„Premiul special a venit acum câteva luni, cel mai important, cel mai dorit. Cum am spus și pe scenă, e o recunoaștere a muncii echipei, pentru tot ceea ce înseamnă. Mondialul se joacă o dată la patru ani și este pentru cei aleși. Am fost unul dintre aleși pentru a ridica trofeul și pentru a fi campion. Este special să îl văd pe Dibu, pe Scaloni, i-am salutat, nu am stat mult împreună. Întotdeauna mă bucur să îi văd pe ei, foștii jucători.

Sunt fericit că Scaloni continuă la națională, cum am spus deja. Este un lucru bun pentru grup. Am câștigat deja totul, e un grup tânăr și au multe calități pentru a fi la națională. E un grup format de el, îi cunoaște pe toți.

Nici astăzi nu suntem conștienți de ce am făcut, era singurul trofeu care îmi lipsea, cel mai important din carieră. Din fericire îmi închei cariera cu toate trofeele care puteau fi disputate. M-am bucurat mult de fiecare moment de la turneu, cum am spus, pentru mine era ultimul și voiam să mă bucur la maximum, zi de zi, ficare meci.

A fost spectaculos pentru modul în care s-a încheiat. Am avut norocul de a putea câștiga toate trofeele care sunt puse la bătaie, am avut șansa de a câștiga tot, la nivel de națională, club, individual. Fac ceea ce îmi place. Sunt mulți ani din carieră și să o închei astfel...nu pot cere mai mult”, a spus Leo Messi conform TyC Sports.