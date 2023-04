Cotat la 40 milioane de euro, starul polonez a evoluat de-a lungul carierei sale la echipe precum Delta Varșovia, Legia II, Znicz Pruszkow, Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern Munchen și FC Barcelona.

Surpriză! Robert Lewandowski ar fi putut evolua în Premier League! Ce antrenor a „blocat” transferul

Robert Lewandowski a povestit un episod pe când era legitimat la Borussia Dortmund și-l avea pe Jurgen Klopp antrenor principal. Vârful a precizat că ar fi putut ajunge la Manchester United la 22 de ani, dar tehnicianul neamț a refuzat să-l cedeze în Premier League.

„Aveam 22 de ani și voiam să plec la Manchester United. Am vorbit despre asta la antrenament cu antrenorul și a spus 'absolut nu, Robert. Avem nevoie de tine, trebuie să rămâi'”, a relatat Lewandowski pentru Sport Bild, citat de Tuttomercatoweb.

Robert Lewandowski trage un semnal de alarmă: "Mai e nevoie de unul-doi jucători". Ce a spus polonezul despre viitorul său

"Avem o echipă bună, poate mai lipsesc unul-doi jucători pentru a face o echipă dacă nu perfectă, măcar mult mai competitivă. Câteodată vorbim despre lucruri mici, dar dacă le schimbi, totul devine mult mai spectaculos.

În acest sezon am avut probleme în Champions League, iar asta trebuie să corectăm. E nevoie de timp, este imposibil să schimbi ceva în fotbal într-o săptămână sau o lună", a mărturisit atacantul polonez.

Robert Lewandowski a vorbit și despre viitorul său profesional, mărturisind că se află într-o formă fizică foarte bună și că va mai juca pentru câțiva ani.

"Mi-am dorit întotdeauna să joc în La Liga. Știam că Barcelona are numeroase probleme, dar am văzut ce își doresc și am considerat că pot să iau parte la asta. Am văzut provocarea și mi-am spus că sunt pregătit pentru ea.

Am 34 de ani, dar este doar un număr. Știu că mai pot evolua câțiva ani la un nivel ridicat. Nu știu exact câți, dar mentalul este mai important decât fizicul", a explicat fotbalistul.