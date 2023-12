Cele două echipe și-au dat întâlnire pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași, în etapa #21 din primul eșalon al României. La capătul celor 90 de minute, roș-albaștrii au înregistrat toate cele trei puncte.

Leo Grozavu, discurs-manifest după Poli Iași - FCSB: ”N-ai să vezi așa ceva în campionatul Angliei”

Leo Grozavu a vorbit după meci și a tras concluziile în urma eșecului de pe ”Emil Alexandrescu”. Antrenorul ieșenilor a subliniat faptul că cele două penalty-uri primite de roș-albaștri au fost prea ușor acordate.

”Ăsta e fotbalul, se poate întâmpla. Concluziile sunt că la ultima partidă am fost foarte nepregătiți, în sensul că mulți jucători nu au mai putut să joace, lucru care se întâmplă doar în România, transferurile se fac cum se fac și fotbaliștii nu mai vor să joace. A trebuit să apelez la tineri.

Altfel, nu sunt dezamăgit. FCSB ne-a întâlnit în seara asta pe noi și cred că în condiții normale ar fi avut un joc foarte dificil. Cadourile pe care le-am făcut... Ar fi mult de discutat, dar mă abțin.

Nu sunt supărat pe cei care au abdicat. A trebuit să apelez la jucători tineri. Nu am riscat nimic. La fotbal nu se riscă. La fotbal trebuie să ai curaj. Prefer să joc cu un jucător care e tânăr decât cu unul care îmi spune că nu se poate antrena. Dacă dau de două ori cu călcâiul și o dată printre picioare sunt acceptați. Fotbalul are nevoie de jucători luptători.

Eu nu am revăzut faza, eu nu cred că a fost simulare, a fost contact. Am văzut două 11 metri ușor acordate. Nu am revăzut reluările, dar credeți-mă, sunt de 45 de ani în fotbal, în campionatul Angliei nu se dă penalty niciodată.

Coman forțează la prima lovitură penalty-ul. În niciun caz nu sunt intervenții clare. La noi au fost situații clare în ultimele meciuri. Dar nu s-a dat nimic. FCSB a fost azi echipa mai pragmatică. Ne-au exploatat greșelile pe care le-am făcut. Au marcat din cadourile noastre. Nu din situațiile lor clare.

Am primit multe goluri de-a lungul acestui campionat și nu poți emite pretenții. Și azi am încercat câte ceva. Ispas e un jucător care poate trata bine fazele de unu contra unu. Din acest motiv am apelat la el.

Penalty-urile, repet, sunt forțate. Jucătorii FCSB-ului, mai șmecheri, mai abili. Asta e”, a spus Leo Grozavu după meci.

Poli Iași - FCSB 1-3

Alexandru Băluță a deschis scorul în minutul 16, doar că Robert Ion a restabilit egalitatea 11 minute mai târziu. FCSB a revenit însă la conducere grație reușitei lui Florinel Coman din penalty, în minutul 32.

În partea secundă, șeptarul roș-albaștrilor a transformat din nou o lovitură de pedeapsă în minutul 83, iar tabela de marcaj a rămas nemodificată până la finalul celor 90 de minute.