Cele două echipe și-au dat întâlnire pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași, în etapa #21 din primul eșalon al României. La capătul celor 90 de minute, roș-albaștrii au înregistrat toate cele trei puncte.

Alex Băluță, analiză sinceră după Poli Iași - FCSB: ”S-a văzut!”

Alex Băluță a vorbit după meci și a subliniat faptul că Poli Iași a fost periculoasă pe contraatac, de unde a venit și golul moldovenilor, doar că FCSB s-a redresat și a reușit să cucerească toate cele trei puncte în cele din urmă.

”Am făcut pressing bun, am reușit lucrul ăsta și s-a văzut. Știam că sunt periculoși pe contraatac. Au reușit să ne surprindă la acel gol. Am reușit să ne mobilizăm și să înscriem repede.

Știam lucrul acesta (n.r. banca a fost scurtă) că au fost mulți colegi cu probleme cu răceala. Am reușit și mă bucur din suflet că am încheiat anul cu o victorie.

Eu așa zic, suntem pe un drum bun. Mai avem mult de muncă. Ne așteaptă o vacanță acum. Trebuie să ne refacem alături de familiile noastre și să revenim.

Începutul a fost greu, am avut parte de multe accidentări. Dumnezeu mi-a dat puterea să revin. Am venit aici să dau tot ce am mai bun. Am profitat de șansa care mi-a fost oferită”, a spus Alexandru Băluță după meci.

Poli Iași - FCSB 1-3

Alexandru Băluță a deschis scorul în minutul 16, doar că Robert Ion a restabilit egalitatea 11 minute mai târziu. FCSB a revenit însă la conducere grație reușitei lui Florinel Coman din penalty, în minutul 32.

În partea secundă, șeptarul roș-albaștrilor a transformat din nou o lovitură de pedeapsă în minutul 83, iar tabela de marcaj a rămas nemodificată până la finalul celor 90 de minute.