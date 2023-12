Cele două echipe și-au dat întâlnire pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași, în etapa #21 din primul eșalon al României. La capătul celor 90 de minute, roș-albaștrii au înregistrat toate cele trei puncte.

Florinel Coman trage concluzia după victoria de la Iași: ”Asta își doresc milioane de suporteri”

După meci, Florinel Coman a analizat evoluția FCSB-ului și a subliniat că gruparea roș-albastră a reușit să obțină trei puncte importante în lupta pentru titlu pe un teren dificil, ”acasă” la Poli Iași.

De asemenea, Florinel Coman a precizat că obiectivul FCSB-ului e câștigarea campionatului și speră ca la finalul sezonului să poată ridică trofeul deasupra capului.

”Un final de an perfect. Am câștigat pe un teren greu. Echipă arțăgoasă. Am venit focusați doar pentru cele două puncte. Două goluri din penalty, da. La ora aceasta avem 11 puncte. Acum, vom vedea ce se va întâmpla și în meciul lor.

A fost un an frumos, cu de toate. Cu realizări foarte multe. Și sper ca anul viitor să fie mult mai bun. Acum vom lua o pauză, e clar că titlul e obiectivul nostru, asta își doresc milioane de suporteri. Mergem pe acest drum pe care ni l-am făcut și sper din toată inima să ridicăm trofeul.

Sper să prind și EURO”, a spus Florinel Coman după meci.

Poli Iași - FCSB 1-3

Alexandru Băluță a deschis scorul în minutul 16, doar că Robert Ion a restabilit egalitatea 11 minute mai târziu. FCSB a revenit însă la conducere grație reușitei lui Florinel Coman din penalty, în minutul 32.

În partea secundă, șeptarul roș-albaștrilor a transformat din nou o lovitură de pedeapsă în minutul 83, iar tabela de marcaj a rămas nemodificată până la finalul celor 90 de minute.